Hakan Bilgin, Torbalı'da öğrencilerle buluştu

İzmir'de Torbalı Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ile ‘Farkındalığın Fark Edilişi' adlı seminer ve söyleşi oyuncu Hakan Bilgin tarafından gerçekleştirildi. Bilgin, "Aynaya baktığınızda kendinizdeki farklılığı görüp onu severseniz, o zaman kazanırsınız” dedi.

Torbalı Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Farkındalığın Fark Edilişi' adlı seminer ve söyleşi düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ile Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, sinema ve tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin konuşmacı olarak yer aldı. Bilgin, seminerde, öğrencilerin hayata hazırlanmalarındaki önemli noktalara değindi. Ücretsiz gerçekleşen söyleşide öğrencilere; ön yargılarından kurtulmalarını, kendilerine değer vermelerini ve en önemlisi sabah kalktıklarında gülümsemelerini anlatan Bilgin, aynı zamanda gençlerin kendilerinde var olan farklılıklarının değerini bilmesi gerektiğini söyledi.

Hakan Bilgin, her bireyin dünyada tek olduğunu dile getirerek, "Aynaya baktığınızda kendinizdeki farklılığı görüp onu severseniz o zaman kazanırsınız; ancak çoğu kişi farklılığını kapatıp iyi olanla değiştirmeye çabalıyor. Herkes yaşadığı süre kadar bilgi biriktirir, bunları kaybetmeyin. Kendinizi küçümsemeyin, hep üstüne koyarak yürüyün” dedi.

Konuşmasını sık sık örneklerle sürdüren Hakan Bilgin, bir yıl boyunca yatalak olan Barcelona'nın dünya yıldızı Messi üzerinden verdiği örnekle, “Eğer Messi yatalak kalmasaydı belki bugün dünyanın en iyi futbolcusu olmayacaktı. Başarmanın en büyük faktörü çalışmak ve vazgeçmemektir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz daha fazlasının peşine düştüğümüz için var olanın değerini anlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sevilen oyuncu şöyle devam etti:

"Sizinle aynı görüşte olmayan insanlarla yakın arkadaş olun. Her olayı sorgulayın. Sizinle aynı görüşten olan insanların dışında dost edinin. Öğretmenlerinizin bilgisini sağın, yeni fikirlere açık olun. Sizi sürekli destekleyen isimler kadar sizi desteklemeyenler de olacaktır hayatınızda. Küfürle, kavga ile insanların birbirine düşmesine izin vermeyin. Beyin, siz nasıl donatırsanız o kadar zenginleşir. Başkalarına benzemeye çalışırsanız sıradanlaşırsınız. Gülümseyin. Ne olur gülümseyin ve bundan asla vazgeçmeyin.

Söyleşiyi Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur da takip etti. Söyleşi sonunda öğrencilerle soru cevap etkinliği gerçekleştiren başarılı isme, Afet Uygur plaket ve çiçek takdim etti.