Hakan Kara, Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü oldu

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Hakan Karatepe il karşılıklı anlaşarak yolları ayırmasının ardından, Çeşme Belediyespor'da Sportif Direktör olarak görev yapan Hakan Kara ile Teknik Direktör olarak anlaşma yaptı.

Çeşme Belediyespor sosyal medya sayfalarından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz alt yapısında yetişerek uzun süre çeşitli takımlarda futbol oynamış ve geçtiğimiz sezon Çeşme Belediye Spor'un 30 senelik hasretine son vererek takımımızın şampiyon olmasını sağlayan Hakan Kara ile 2022-2023 futbol sezonunda Teknik Direktör olarak tekrar anlaşılmıştır. Değerli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."