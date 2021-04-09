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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü Bergama'da yakalandı

İzmir’in Bergama ilçesinde, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 17 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski imam, polisin operasyonuyla yakalandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 17 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski imam, polisin operasyonuyla yakalandı.


Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 17 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski imam C.V.'nin kentte olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, zanlının yaşadığı eve baskın yaptı. Okçular Mahallesi'nde yapılan operasyonda C.V. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, daha sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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