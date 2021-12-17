‘Halay başı' kavgasında bıçaklanan yaralı öldü, katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında, ‘halay başı' olma nedeniyle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Bozan Hamiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Hamiş'in katil zanlısı ise yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4074 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında ‘halay başı' olma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine salondan dışarı çıkan şahıslar arasında cadde üzerinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, Hasan H. tarafından Bozan Hamiş (24), M.H. ve V.H. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan Bozan Hamiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.H. ve V.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Bozan Hamiş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, düğünün yapıldığı sokakta incelemelerde bulunurken, olayın ardından kaçan Hasan H. ise olay yerinden birkaç sokak ötede devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Suç aletine ulaşılamazken, Hasan H.'nin Cinayet Büro'da işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.