Halit Ziya Bulvarı trafiğe açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Halit Ziya Bulvarı'nda başlattığı çalışmaları tamamladı. Bulvar, asfaltlama çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı ve bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında, Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları tamamladı. Bulvar, asfaltlama çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Neler yapıldı?

Ekipler Halit Ziya Bulvarı'nda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yeniledi. Yolu trafiğe açmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, beton imalatının ardından asfaltlama çalışmalarını bitirdi. Tretuvar imalatlarının ise ay sonunda tamamlanacağı açıklandı.

Tarihi eserler nedeniyle gecikti

300 yıllık Çakı Hanı Bedesteninin kalıntılarının bulunması nedeniyle İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla müze müdürlüğünün denetiminde yürütülen ve trafiğe açılması geciken bulvarda İzmir Müze Müdürlüğü arkeologları, bedestene ait tüm verileri toplayarak bedestenin rölevesini çıkardı. Kalıntılar eski yerine yerleştirilerek üstü kapatıldı.