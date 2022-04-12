Halk Taşıt ile İzmirlilere 122 milyon TL'lik katkı

İzmir'de Halk Taşıt Uygulaması çerçevesinde, belirli saatlerde tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirimli hizmet veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın hayata geçirildiği Nisan 2019'dan bu yana vatandaşların cebinde kalması sağlanan toplam tutarın 122 milyon TL'yi bulduğunu bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 29 Nisan 2019'da başlattığı Halk Taşıt Uygulaması, vatandaşların toplu ulaşım bütçesine önemli katkı sağladı. Büyükşehir, her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan ve tüm tarifelerde yüzde 50 indirim sağlayan uygulama sayesinde, bugüne kadar İzmirlilerin cebinde kalması sağlanan toplam tutarın yaklaşık 122 milyon TL olduğunu aktardı.

Tam binişte aylık 258 TL tasarruf

Uygulama ile tam tarifede biniş yapan bir her yolcunun aylık 258 TL tasarruf etmesi sağlanıyor. Öğrenciler ise Halk Taşıt saatlerinde yaptıkları binişlerde aylık 66 TL tasarruf ediyor.

Hafta içi binişlerin yüzde 11'i

Halen tüm toplu ulaşım araçlarına iş günlerinde haftalık ortalama 8 milyon 750 bin biniş yapılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 11'i halk taşıt saatlerinde gerçekleşiyor. Sadece 28 Mart-1 Nisan 2022 günlerinde (5 gün) Halk Taşıt Uygulamasından yararlanan yolcu sayısı yaklaşık 969 bin oldu.

Soyer: "Türkiye'ye örnek oldu"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal belediyecilik ilkeleri ışığında toplumun her kesimine, her alanda destekler verdiklerini vurguladı. Yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt Uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, “Bu hizmetimiz, hemşehrilerimizin bütçelerine ciddi katkı sağladı, Türkiye'ye de örnek oldu. Başka kentlerimiz de bu modeli hayata geçirmeye başladı” dedi.

Biniş başına 7 TL destek

Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

“İğneden ipliğe gelen yüksek zamlar, bizim hizmetlerimize de yansıyor. Sadece son bir yılda motorine gelen zamların toplam oranı yüzde 230'u buldu. Buna rağmen 2021 yılında toplu ulaşım hizmetlerine bir kuruş dahi zam yapmadık; ancak bu yük, ne yazık ki taşınabilir noktayı geçti. Toplu ulaşım hizmetlerini devam ettirebilmek için yılbaşından bu yana iki kez zam yapmak durumunda kaldık. Bizim zam oranlarımız yüzde 36 ve yüzde 38 olarak gerçekleşti. Bu artışlara rağmen halen Büyükşehir Belediyesi olarak biniş başına ortalama 7 TL destek sağlıyoruz."