Halk Taşıt ile İzmirlilere 4 yılda 241 milyon liralık katkı

4 yıldır devam eden uygulama sayesinde 241 milyon liralık bir miktar, İzmirlinin cebinde kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4 yıl önce başlattığı Halk Taşıt uygulaması, dar gelirli vatandaşlara nefes aldırdı. Her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan ve tüm tarifelerde yüzde 50 indirim sağlayan uygulamayla, 2019 yılının nisan ayından geçen aya kadar 241 milyon 768 bin TL vatandaşların cebinde kaldı.

Her ay 428 TL ceplerinde kalıyor

İş günlerini kapsayan 5 gün hesaplandığında, Halk Taşıt uygulamasıyla her hafta yaklaşık 1 milyon biniş yapılıyor. Tam tarifeyle biniş yapan yolcuların günlük ilk biniş ve aktarma ücretleri hesaplandığında her binişin 7,14 TL'si İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Böylelikle tam biniş tarifesiyle seyahat eden vatandaşın aylık ulaşım giderinin 428,40 TL'si cebine kalmış oluyor. Öğrenciler ise Halk Taşıt saatlerinde yaptıkları binişlerde aylık 90 TL tasarruf ediyor.