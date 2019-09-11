16. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Salahaddin Hünü'yü ziyaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

16. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ı ağırladı. Bir dizi temaslarda bulunmak için İzmir'e gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdürü Yardımcısı Hasan Tuncay ile İzmir 1. Bölge Koordinatörü Rıfat Ertuğrul Koç, 2. Bölge Koordinatörü Akın Demirbaş ve 3. Bölge Koordinatörü Murat Erdoğan'ı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili ve 16. Bölge Birliği Başkanı Salahaddin Hünü karşıladı.

"Et ve tırnak gibiyiz"

Birlik binasında gerçekleşen ziyarette, iki kurumun ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Hünü, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Esnaf ve Halkbank el ele ülkemizin çıkarları doğrultusunda özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bizler et ve tırnak gibiyiz. Bu güzide işbirliğinin artarak devam etmesi en büyük temennimizdir" diye konuştu.

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, İzmir'de esnaf temsilcilerinin arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Halk Bankası ile esnaf ve sanatkarımız arasında özel bir bağ var. Bizler banka olarak esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmekten mutluyuz. Başkanın da söylediği gibi bu işbirliğinin artarak devam etmesini istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Halkbank olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Salahaddin Hünü'ye günün anısına bir hediye takdim etti.