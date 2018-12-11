Halsizlik, baş dönmesi, kulak çınlamasının nedeni "demir" eksikliği

Dahiliye Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, kulak çınlaması, konsantrasyon kaybı gibi şikayetlerde her şeyden önce kandaki "demir" değerine bakılmasının önemli olduğunu söyledi. Bu şikayetlere demir eksikliği anemisinin de yol açtığını belirten Uzm. Dr. Amuca, "Demir eksikliği anemisi, dünyada en sık görülen ve kolayca tedavi edilebilen kansızlık türüdür. Demir yerine konduğunda şikayetler yok olur" dedi.

Kanda oksijen taşıyan alyuvarların yapımında kullanılan demirin, vücudumuz için "altın" değerinde bir element olduğunu belirten Kent Bayraklı Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, eksikliğinin yol açacağı sorunlara dikkat çekti. Kanımızda yeterli düzeyde demir bulunmamasının alyuvar yapımını azaltacağını, kanda hemoglobin düzeyinin düşeceğini kaydeden Uzm. Dr. Amuca, "Böylece organlarımıza oksijen taşınması azalır ve buna bağlı çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar" diyerek, "Demir eksikliği, besinlerle yeterli demir alınmaması, yeterli demirin alınması ama demirin mide barsak sistemimizden emilememesi ve kan kayıpları nedeniyle olur. Kırmızı et, balık, yumurta, kümes hayvanları, demir içeriği yüksek gıdalardır, yeterli tüketilmiyorsa demir eksikliği gelişme olasılığı yüksektir. Mide bağırsak ameliyatları, crohn, çölyak gibi hastalıklar, mide asidini azaltan ilaç kullanımı demirin emilimini azaltır. Mide kanaması (ülser ya da kansere bağlı), hemoroid kanaması, adet kanamaları, barsak kanamaları (kolit ya da kansere bağlı) idrardan kanamalar, yaralanmalar, ameliyatlar ve sık kan bağışı nedeniyle olan kan kayıpları demir eksikliği anemisine neden olur. Buna bağlı halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, kulak çınlaması, solukluk, üşüme, konsantrasyon kaybı, hafıza problemleri yaşanır" şeklinde konuştu.

"Demir eksikliği anemisinde tırnaklarda kolay kırılmada var"

Amuca, demir eksikliği anemisinin en çok erişkin kadınlarda, hamilelik döneminde artmış demir ihtiyacına bağlı ve adet dönemlerinde aşırı kan kaybına bağlı olarak görüldüğüne dikkat çekti. Erkeklerde demir eksikliği anemisinin kadınlara göre çok daha az görüldüğünü ifade eden Dr. Amuca, "Bebekler, çocuklar ve büyüme çağındakiler artmış demir ihtiyacına bağlı risk altındadır. Fazla miktarda inek sütü tüketen çocuklarda demir eksikliği anemisi görülür. Demir eksikliği anemisinde tırnaklarda kolay kırılma, ağız kenarında çatlaklar, dilde şişme, sürekli bacakları hareket ettirme isteği, toprak, kül, kağıt gibi şeyleri yeme isteği görülebilir" dedi.

Demir eksikliği anemisinin nedeninin mutlaka araştırılması gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Amuca, bilinenin aksine demir ilaçlarının kilo aldırmadığını; ancak eksik olan demirin mutlaka doktor gözetiminde verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.