Haluk levent eziyet edilen hayvanlar için harekete geçti

İzmir'de Karabağlar Belediyesinin sahibinden ağır şiddet gördükleri için korumaya aldığı ve tedavisine başladığı köpekler, ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) emanet edilecek. Hayvanlar, bundan sonraki yaşamlarını Kemalpaşa ilçesindeki dana Ferdinand'ın da bulunduğu çiftlikte sürdürecek.

İzmir Karabağlar'da bir vatandaşın köpeklere işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, 7 köpeği yasalar çerçevesinde koruma altına alarak, tedavi ve bakımını gerçekleştirdi. AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu arayarak köpeklerin bakımını üstlenebileceklerini söyledi. Teklifi kabul ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Sevgili Haluk Levent ile görüşme sağladık. İlgisi için teşekkür ederim. Karabağlar'daki sevimli dostlarımızı korumaya ve onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” dedi.

Levent de sosyal medya hesabından, “7 köpek kurtarıldı. Biri işkence görmüş, 4'ü yaralı. Karabağlar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tedavilerini sürdürüyor. Sevgili Muhittin Selvitopu ile görüştük. Köpeklerin bakımını üstleneceğimizi söyledik. Kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Dostlarımız artık Ferdinand'ın çiftliğinde yaşayacak” mesajını paylaştı.

Köpeklerin bakım ve tedavisine Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Uzundere Rehabilitasyon Merkezinde devam ediliyor.