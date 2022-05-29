Hande Yener söyledi, DEÜ'lü gençler doyasıya eğlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bahar Şenlikleri'nin ikinci gününde coşku doruğa çıktı. Ünlü şarkıcı Hande Yener'in şarkılarıyla eğlenen gençler, DEÜ mezunu tiyatro sanatçısı Hakan Meriçliler'in keyifli sohbetini ilgiyle takip etti.

DEÜ Bahar Şenlikleri'nin ikinci gününde gençler, ünlü sanatçı Hande Yener ile coştu, DEÜ mezunu tiyatro sanatçısı Hakan Meriçliler'in keyifli sohbetine ortak oldu. DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve tüm birimlerin katkısıyla DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen şenliklerde ünlü şarkıcı Hande Yener sahne alırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu oyuncu Hakan Meriçliler de DEÜ İç Yapımlar Mezunlarla Buluşma Şenlik Özel Programı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gün boyu süren etkinlikler, renkli anlara sahne oldu, DEÜ'lü gençler gönüllerince eğlendi.

Tınaztepe'de Hande Yener coşkusu

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, sayısı 10 bini aşan DEÜ mensuplarına keyifli anlar yaşattı. Sahne performansı sırasında sahneden inerek gençlerle şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, DEÜ'lü öğrencileri sahneye çıkarmayı da ihmal etmedi. Başarılı sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ile uzun zamandır bir araya gelmeyi istediğini belirterek “Sonunda bir araya gelebildik. Gençler sizlere tavsiyem, kalbinizi dinleyin. Üstünlük yarışına girmeyin ama kendinizle yarışın” dedi. Konser nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür eden ünlü şarkıcı, en kısa sürede DEÜ öğrencileriyle tekrar buluşmak istediğini belirtti.

“Başarı çalışmaktan geçer”

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçı Hakan Meriçliler ise DEÜ'lü öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meriçliler, “Dokuz Eylül Üniversitesinde çok güzel bir eğitim aldık. Hocalarımızla aile gibiydik, biz de onlara hep saygı gösterdik” dedi. “Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi lafını duyduğum zaman akan sular durur” diyen Meriçliler, “Biz de büyüklere saygı, küçüklere sevgi vardır. Önde olan ötekine el verir, böyle bir gizli anlaşmamız var” diye konuştu. Gençlere gelecek tavsiyelerinde bulunan Meriçliler, meslekteki başarısını “Yaptığınız işe her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Ben okul hayatım boyunca gerçekten çok eğleniyordum ama çok da çalışıyordum. Başarı, tekrar etmekten ve çalışmaktan geçer” sözleriyle açıkladı.

"Eğlenmeyi özlemiştik”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, etkinliklerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesinde öğrencilere keyifli bir gün yaşatan Hande Yener ve Hakan Meriçliler'e plaket verdi. DEÜ Rektör Yardımcısı Özcan, “Hande Yener'e çok teşekkür ediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi 40'ıncı yılında araştırma üniversitesi oldu. Türkiye'nin göz bebeği üniversitelerinden biriyiz. Gençlerimiz buradan mezun olduktan sonra ülkemizin refahı ve gelişmesi için çalışacaklar. Pandemi nedeniyle sanatı, şarkıyı ve eğlenmeyi özlemiştik” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin kurdukları stantlarda gün boyunca atölye çalışmaları gerçekleştirdiği şenlikte, gençlerin streetball ve paintball müsabakaları da ilgiyle takip edildi.