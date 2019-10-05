Hareket Sekiz, İzmirlileri kahkahaya boğacak

Yılın iddialı komedi filmlerinden Hareket Sekiz'in İzmir özel gösteriminde oyuncular, izleyicilerle bir araya gelecek ve hep birlikte filmi izleyecek.

Senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı "Hareket Sekiz" filminin kadrosu, benzersiz tiplemeleri ile izleyenleri kahkahalara boğacak.

İzmir Optimum'da 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek özel galada oyuncular, saat 15.45'de ziyaretçiler ile bir araya gelecek. Söyleşinin ardından ise ziyaretçiler, ünlü oyuncular ve yapım ekibiyle birlikte saat 16.20'de filmi izlemenin heyecanını yaşayacak.

Öte yandan, Levent Cengizhan'ın yapımcılığını üstlendiği filmin müziklerini ise Murat Başaran yaptı. Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoklu oturduğu filmde, Türk sinemasının başarılı isimlerinden Aykut Taşkın da rol alıyor.

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları; Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar.