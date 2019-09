Has Medikal, başarısını yurtdışına taşıdı

Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has, Türkiye'nin yerli medikal ozon cihazı ‘SALUTEM ile dünyaya açıldıklarını söyledi. Ürünlerinin CE belgeli olduğunu aktaran Has, Orta Doğu ve Balkanlar'a yaptıkları ihracatın ardından 2019'un son çeyreğinde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Medikal ürünler pazarında SALUTEM adlı ürünleriyle hızlı şekilde giren Cemil Has Medikal, gözünü yurtdışına dikti. Türkiye'nin yerli medikal ozon cihazı SALUTEM'i üreten firma, CE belgesini aldığı ürünleri ile Orta Doğu ve Balkanlar'dan sonra AB Üyesi ülkelere ihracat yapmak için kollarını sıvadı. Yurt içindeki satış ve servis hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Cemil Has Medikal San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has, 2019'un son çeyreğinde hem üretim hem de ihracatta yeni başlangıçlar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir'den dünyaya açılan markalarının sektörde kısa zamanda bilinir hale geldiğini; ürünlerine olan talebin de her geçen gün arttığını kaydeden Genel Müdür Has, “Biz, milli ve yerli üretim anlayışına sahip; kendi kaynaklarımızla yol almayı ilke edinen bir kurumuz. Bu noktada ülkemizin yerli medikal ozon cihazı SALUTEM'i üreterek, hem katma değeri yüksek bir ürün geliştirmiş olduk hem de istihdam noktasında ülke ekonomisine katkı sağladık. CE belgesi aldığımız bu ürünümüzle Alman firmalara rakip olduk. Ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi, bu alandaki çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşımamızı sağladı” dedi.

Önce insan sağlığı

Tamamen yerli üretim olan cihazlarının, yedek parça ve teknik servis sıkıntısının bulunmadığını kaydeden Has, “Bu ürünü geliştirirken önce insanların ve piyasanın ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Bu doğrultuda bir hizmet ağı oluşturarak, cihazı kullanan hastalarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Öyle ki, cihazımızla ilgili bir sıkıntı yaşandığında ilk 6 ay içinde bire bir değiştirme garantisi de veriyoruz. Bununla da yetinmeyip, garanti süresinin dışında bir sorunla karşılaşıldığı zaman; hekimlerimiz ve dolayısıyla hastalarının mağdur olmamaları adına ikame cihaz gönderiyoruz. Bu yaklaşımımız hem doktorlarımız hem de hastalarımızda karşılık buldu. Böylece yurtdışından da talep almaya başladık. Bizim önceliğimiz her zaman insan sağlığı oldu” diye konuştu.

Yerli üretime odaklandık

Sektöre adım attıklarından bu yana yerli üretim anlayışını ilke edindiklerini açıklayan Has, “Biz, ülkemizin sağlıkta ve medikal ürünlerde dışa bağımlı olmasına karşıyız. Çünkü her yıl milyarlarca dolarlık bir kayıp söz konusu oluyor. Hâlbuki ülkemizin nitelikli insan gücü ve üretim kabiliyeti bulunuyor. Firma olarak bunları bir araya getirdik. Doğru bir projeyle sonuca ulaştık. Şu anda kendi cihazlarımızı üretiyoruz. Bu durum ülkemiz ve firmamız adına bize gurur veriyor” ifadesinde bulundu.

Kaliteden ödün vermiyoruz

Medikal ozon cihazı üretiminin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Has, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'de farklı sektörlerde kullanılmak üzere ozon cihazları üreten firmalar bulunuyor. Ancak, doğrudan insanların kullanımına yönelik cihaz imal etmek gerçekten zor ve prosedürü çok olan bir iş. Uluslararası alanda bunu yapabilen firma sayısı da son derece sınırlı. Dolayısıyla onlar arasında yer almak, omuzlarımıza daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle kalitemizden asla ödün vermiyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı aynı rotada sürdüreceğiz.”