Hasan Özer, Altınordu'ya iyi geldi

Lig ekiplerinden Altınordu, takımın başına Hasan Özer'in geçmesinden bu yana çıktığı 9 maçta 5 galibiyet aldı ve düşme hattından kurtuldu.

Lig ekiplerinden Altınordu, sezona Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlayıp arka arkaya kötü sonuçlar alınınca Kahraman ile yolları ayırıp takımın başına Gökhan Ünal'ı getirdi. Ünal'la da umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi, 7 maçlık serüvenden sonra yollarını ayırıp teknik direktörlük görevi için Hasan Özer'le anlaştı.

Altınordu, Hasan Özer yönetiminde çıktığı Tuzlaspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Altay ve Adanaspor (hükmen) karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken sadece Samsunspor ve Eyüpspor'a kaybetti. Durum böyle olunca 48 yaşındaki teknik direktör, İzmir temsilcisine rahat bir nefes aldırırken toplayabileceği 27 puanın 17'sİnı da almış oldu. Altınordu'nun Hasan Özer'den önceki 24 maçta 4 galibiyeti bulunurken, 48 yaşındaki çalıştırıcıdan sonra 9 maçta 5 galibiyet elde etti.

Öte yandan Altınordu, 7 Mayıs Pazar günü play-off yarışı veren Bodrumspor'a konuk olacak.