Hasardan sonra değil, hasardan önce sigorta

Kahramanmaraş depremlerinin ardından sigorta yaptırmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten uzmanlar, hasar olduktan sonra değil, hasar olmadan önce sigortalanmanın önemine değindi.

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen “Acenteler Gözüyle Sigortacılık Toplantısı” İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, İZTO Meclis Üyeleri Ersoy Kocamanoğlu ve Tankut Gülümser'in açılış konuşmalarıyla başladı.

İşleyen: "Sigorta bilinci oluşturmalıyız"

Açılış konuşmasında, sağlıklı risk yönetimini sağlamak, ticari faaliyetleri güven ve istikrar ortamında yürütmek, hasarlara karşı önceden korunmak ve milli gelirin azalmasını önlemek için sigorta yaptırmanın önemine değinen İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, “Bu anlamda, tarım, sağlık, yangın, trafik, tüp gaz, doğal afetler gibi alanlarda hazırlanan poliçeler, özellikle iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Sektörün en öncelikli konusunu ise, sigorta bilinci oluşturulması olarak görüyorum. Ülkemiz özelinde yaşadığımız son deprem felaketi de, bizlere acı bir şekilde gösterdi ki, hasar olduktan sonra değil, hasar olmadan önce sigortalanmak ve kentlerimizi deprem ile birlikte tüm doğal afetlere dirençli hale getirmek hayati önem taşıyor” dedi.

Toplantıda, İZTO Meclis Üyesi Tankut Gülümser, 48. Sigortacılık Meslek Komitesinin yaptığı çalışmalara özet olarak değinerek sektöre dair veriler hakkında bilgiler paylaştı. İZTO Meclis Üyesi ve Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Kocamanoğlu ise, acentelerin sigorta sektörü içerisindeki yeri ve önemine vurgu yaparak, Acenteler Gözüyle Sigortacılık Toplantısı'nın sektör açısından olumlu sonuçları ortaya çıkaracağına inandığını aktardı.

İZTO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Zeynep Şebnem Korkut, sektörün yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu belirterek bu toplantının amacının da sigorta acentelerinin gözünden sigortacılık mesleğine bir göz atmak ve sektörün gittiği yönü belirlemek olduğuna dikkat çekti. Korkut, konuşmasında şunları söyledi:

"Sigorta acentelerinin bu yol üzerinde nasıl bir konum üzerinde yer alacağını tartışmak ve sorularınıza cevap aramak istiyoruz.”

Eroğlu: "Kronik sorunları çözmeliyiz"

Ekonomideki devamlılığın sağlanması için sigorta sektörünün önemini vurgulayan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Aslında bizim sigorta sektörü olarak en temel fonksiyonumuz risk yönetmek. Daha teminat vermeden riski yönetmeyi yapabilmek çok önemli. Biz en başta sigorta profesyonelleri olarak bu risklere karşı tüm bu paydaşları uyarmak birinci günden gerekli adımları atmak durumundayız. Bir de fon fonksiyonumuz var. Ekonomi için kaynak üretiyoruz. Sektörde kronik sorunları çözmeden sigorta sektörünü büyütmek için isteseniz de çaba sarf edemiyorsunuz. Bir trafik poliçesi kesmek için en az 1 saatinizi ayırıyorsanız biz bu sektörü büyütemeyiz. Günün sonunda hep beraber kaybediyoruz. Bu nedenle kronik sorunları çözmeliyiz" diye konuştu.

Obalı: "Depremden sonra sigorta bilinci oluştu"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra sigorta bilincinin gün yüzüne çıktığına dikkat çekti. Bu durumun daha önceki afetlerde de yaşandığını vurgulayan Obalı, bazı musibetlerin sigortalılık tarafında ciddi bir ivmelenme oluşturduğunun gözlendiğini söyledi. Sektörde, ağırlıklı olarak primin konuşulduğunu hatırlatan, bununla birlikte ödenen tazminatların da arttığına dikkat çeken Obalı, "2022 yılında sektör, toplanan primlerin yüzde 50'sinden fazlasını tazminat olarak vatandaşımıza geri ödedi. Kamuoyunu da ödenen tazminatlar konusuna odaklamak gerekli" şeklinde konuştu.

Çelik: "Sıkıntılı süreçlerden geçtik"

Konuşmasında sigorta sektörünün bugüne kadar geçirdiği evrelere dikkat çeken Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çelik, "Eskiden sigorta denince kapıdan kovulup bacadan giren insanlar gelirdi akla. Sektörümüz ve biz gerçekten sıkıntılı yol ve süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Sigorta acenteleri de sektör gibi evrildik, değiştik" dedi.

Korkut: "Acentelerin rolü büyük"

Türkiye'de 17 bin 800 sigorta acentesi olduğunu söyleyen TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Acenteler, sigorta şirketlerinin eli ayağı durumunda. Acentelerin, hem seyahatlerin yasak olduğu pandemi döneminde hem de Kahramanmaraş depremlerinde gösterdikleri performans bunun en büyük kanıtı oldu. Acentelerimiz, ülkemiz sigortacılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve sigortanın toplumda yayılması için önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Eren: "Teminatlarda artış olacak"

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, bakanlıkla yaptıkları görüşmeler ve istişareler sonucunda, DASK'ta önümüzdeki dönemde teminatlarda bir artışa gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "En azından bu artışı bir yıl boyunca Bakanlığımızın karşılaması ve sonraki yıllarda teminat üzerinden ilerleyerek vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak için prim ödemeleri ve teminat artışı şeklinde planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Moderatörlüğünü, İZTO 48. Sigortacılık Grubu Meslek Komitesi Başkanı Zeynep Şebnem Korkut'un yaptığı toplantıya, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çelik, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ile Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdürü Selva Eren birer konuşma gerçekleştirdi. Toplantıya, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, İZTO Meclis Üyesi Muzaffer Okan Özer, İZTO 48.Sigortacılık Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdaş ile TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyeleri, Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.