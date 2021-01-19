Hasarlı binalarda nöbet tutan bekçilere çorba ikramı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreminin ardından hasar gören binalarda soğuk havada nöbet tutan bekçilere, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği üyeleri sıcak çorba ikramında bulundu. Gece, sıfırın altında seyreden hava sıcaklığında zor şartlarda nöbet tutan 'Gece Kartalları', sıcak çorba ile ısındı.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde İzmir'de bir çok binada hasar da meydana gelmişti. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve giriş çıkışın yasak olduğu bazı binalarda ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bekçiler nöbet tutuyor. Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği üyeleri, İzmir'de özellikle son günlerde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle nöbette üşüyen bekçilere, yürekleri ısıtan bir faaliyet başlattı. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle nöbette üşüyen bekçilere çorba ikramında bulunan dernek üyeleri, deprem esnasında yürüttükleri hummalı çalışmaları, deprem sonrasında da sürdürdü.

Bekçinin 'Üşüyoruz' paylaşımı harekete geçirdi

Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çağlar, bir bekçinin sosyal medyada yaptığı 'Üşüyoruz' paylaşımı üzerine bu faaliyeti başlattıklarını dile getirdi. Çağlar, "Çorba dağıtımı bizim için ekstra olan bir olay değil. Yanımda görmüş olduğunuz arkadaşlarım İzmir depreminde yaklaşık bir ay deprem alanını hiç terk etmediler. Yaklaşık 4 bin gönüllü ile birlikte çalışmalar yaptılar. Dün bekçi bir arkadaşımızın biz üşüyoruz diye paylaşım yapmış ve hemen gece -5 derecede Manisa il başkanımız yola çıktı hatta gece oduncu açtırdı. Diğer arkadaşlarımızla birlikte soba ve arkamdaki çadırı kurdular. Biz bekçi ve polis arkadaşlarımız sayesinde rahat uyuyoruz" diye konuştu.

6 ay boyunca çorba dağıtılacak

Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği Afet Koordinasyon Başkanı Tuğberk Vural, 6 ay boyunca faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bu alanda toplamda günlük 70 tane bekçi ve polis memurumuz da çorba dağıtımı yapılacak. 70 personelimizin çalıştığı tespit edildi. Her akşam düzenli olarak, 6 ay boyunca Biz İzmir Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği olarak burada çorba dağıtımına devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.