Hassas terazi ile gezen torbacı suçüstü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hassas terazi ile uyuşturucu madde satan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yürüttüğü çalışmalar esnasında Gültepe Mahallesi'nde G.T. ve C.Ç. adlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler şüphelileri uyuşturucu satarken suçüstü yakalarken, şüphelilerin üzerinde metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.