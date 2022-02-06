Hasta flamingo sağlığına kavuşacak

Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan flamingo iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği kedi ve köpeklerin yanı sıra yaban hayvanları ve kuşlara da kucak açıyor. Polikliniğin son hastası bir flamingo oldu. Uçamadığı için göç edemeyen flamingo, Çeşme'de duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Hasta flamingonun ilk kontrollerini yapan ve tedavisini üstlenen veteriner hekim Ceren Kaplan, “Halsizlik, beslenme bozukluğu nedeniyle uçamadığı için flamingonun sürtünme yaraları var. 7-10 gün sürecek bir tedavi uygulayacağız. Kendi kendine beslenir hale geldiğinde İzmir Doğal Yaşam Parkından doğaya kazandıracağız. Bu mevsimde flamingolar çoktan göç etmiş olurdu. Eğer kuş kendini göçe hazır hissetmediyse kalabiliyor. Bu gelişimiyle de alakalı olabilir. Biz gerekeni yapıp flamingoyu sağlığına kavuşturacağız” dedi.

Flamingo tedavisinin ardından doğaya salınacak.