Hasta-hemşire aşkında mutlu son

Hatay'dan İzmir'e tedavi olmak için gelen öğretmen Erkan Kara ile hastanede kendisiyle ilgilenen hemşire Kardelen Yargıcı, birbirlerine aşık olup nikah masasına oturdular.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'dan İzmir'e tedavi için gelen özel çocuklar eğitim öğretmeni Erkan Kara, hastanede kendisiyle ilgilenen hemşire Kardelen Yargıcı'ya bir görüşte aşık oldu. Tedavi olduğu dönemde İzmir'e tayini çıkan ve ailesini de İzmir'e taşıyan Erkan Kara ile Kardelen Yargıcı, her iki ailenin de rıza göstermesinin ardından mutlu sona ulaştı.

Üç gün süren düğünle dünya evine girdiklerini ifade eden Kardelen Yargıcı, “Evliliği hiç düşünmüyordum. Aklımda yoktu. Tesadüfler yaşam çizgisini oluşturdu. Erkan, tedavisi için hastanemize geldi. Görevli olduğum kata hasta olarak yatırıldı. Ben de tedavisiyle ilgilenen hemşireydim. Evliliği hiç düşünmüyordum, fakat kader bizi evliliğe götürdü. Çok mutluyum” dedi.

Ruh ikizini İzmir'de bulduğunu ifade eden Erkan Kara ise “Hatay'dan İzmir'e tedavi için geleceksin, burada hayat arkadaşını bulacaksın' deseler inanmazdım. Fakat gerçekten ruh ikizimi İzmir'de buldum. Çok mutluyum ve bir o kadar da şanslıyım. Kardelen hemşireyi evliliğe ikna ettim” diye konuştu.

İzmir'de gerçekleşen kına gecesinin ardından nikahları kıyılan genç çiftin düğünleri ise Hatay'da yapıldı. Kara çifti, balayı için Antalya'yı seçti.