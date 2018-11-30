Hasta kardeşleri için masalları hastane odasına taşıdılar

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki hasta çocuklarla bir araya geldi. Hasta miniklere masal okuyan öğrenciler, tiyatro ile masalları hastane odasında sahneledi.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü, "Sorunlarınızdan Sorumluyuz" projesi kapsamında Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki hasta çocuklarla bir araya gelen Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu öğrencileri, hastane yönetiminden izin alarak hastalarla farklı ve eğlenceli bir gün geçirme fırsatı sundu. Hastanenin İmmünoloji Bölümünde yatan minik kardeşleri ve büyüklerine masallar ve kitaplar okuyan öğrenciler, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hasta yakınlarının tebrik ettiği Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu öğrencileri, hastalar ve hasta yakınlarının yanı sıra Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki görevlilerinde takdirini kazandı.

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra hasta çocuklar için masallardan uyarlanan mini tiyatro oyununu hastane odasındaki tedavi gören çocuklar için oynayan öğrenciler, hasta çocukların yüzünü güldürmenin de mutluluğunu yaşadı. Giydikleri kıyafetlerle masal karakterlerini canlandıran öğrenciler, oyunculuk yetenekleriyle de göz doldurdu. Masalları sahnelerken hem hasta minikleri eğlendiren hem de kendileri eğlenen öğrenciler, hastalara farklı bir gün yaşatmamanın da memnuniyetini yaşadı.