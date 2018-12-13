Hastalıklı ağaçların budayan aletler diğer ağaçlara hastalığı bulaştırabiliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından doğru zeytin budamanın yöntemleri uygulamalı olarak anlatılırken, hastalıklı ağaçların budandığı aletlerin dezenfekte edilmesi gerektiği, aksi takdirse diğer ağaçlara hastalıkların bulaşabileceği bildirildi.

Çeşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürülüğünce düzenlenen etkinlikte Çeşme'deki zeytin üreticilerine, zeytin ağaçlarının budanma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Çeşme, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün uygulama bahçesinde bulunan zeytin ağaçları üzerinde uygulamalı eğitim veren Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, zeytin ağacı budamanın inceliklerini anlattı. İlçe müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, zeytin ağaçları hakkında genel bilgiler de vererek, zeytin ağaçlarının; üretimi, gübreleme, hastalıkları konusunda da açıklamalarda bulundu. Zeytin budama aletlerinin dezenfektasyonuna da dikkat çeken Keçeci, özellikle hastalıklı dalların budanmasının ardından, diğer dallara hastalığın bulaşmaması için kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi gerektiğini altını çizdi.

Ziraat Mühendisi Keçeci, genel bilgilendirmenin ardından uygulama bahçesindeki zeytin ağaçlarını budayarak, doğru budamanın nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Keçeci, üreticilere yönelik zirai bilgilendirmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini de açıkladı.