Hastane ihmali iddiasıyla yaşam savaşı veren Ege'nin ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı olmak için gittiği hastanede oksijen yerine azot verildiği iddia edilen Ege Avcı'nın yaşam savaşı sürüyor. Acılı aile acil servisten bir dakika bile ayrılamazken, minik çocuğun iyileşmesi için umutlu bekleyiş sürüyor.

İddiaya göre Ege Avcı (5), geçtiğimiz pazartesi günü şaşılık ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi'ne gitmiş, ameliyatta minik çocuğa oksijen yerine azot verilmişti. Ege Avcı, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, ailesi de çocuklarından gelecek güzel haberleri almak için acil servis ünitesinden bir dakika bile ayrılmıyor. Göz ameliyatında doktorların ameliyathaneden erken çıkmasıyla ters giden bir şeylerin olduğunu anladığını söyleyen anne İpek Yeşilçam, “Ameliyatın bir buçuk saat süreceğini söylemişlerdi. Yaklaşık 50 dakika sonra doktorlar üzgün bir şekilde ameliyathaneden çıktılar. Ben de ters giden bir şeylerin olduğunu anladım. Bize oğlumun ameliyatta kalbinin durduğunu ancak çalıştırdıklarını söylediler. Sonrasında çocuğum Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi” dedi.

Yaşanan olayın peşini bırakmayacaklarını belirten Karaçam, “Bu ihmalin peşindeyiz. Bugün benim çocuğumun başına gelmiş olabilir ama başka çocukların başına gelmesin. Gereken neyse yapılacak” diye konuştu.

“Hastane ihmali kabul etti”

Torbalı Devlet Hastanesi yetkililerinin kendilerine telefonla durumu ilettiğini söyleyen Yeşilçam, “İlk başta ne olduğunu anlamadık. Dün bizi telefonla arayıp olayın açığa çıktığını söylediler. Çocuğumun sağlıklı olduğunu ancak teknik bir arızadan kaynaklı sorunun olduğunu ilettiler. Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi, göz ameliyatını yapacak olan doktor ve hastane müdürü yanımıza geldi. Üzgün olduklarını ve ihmalin peşini bırakmayacaklarını söylediler. Oğluma anestezi sırasında oksijen yerine azot vermişler. Hastane ihmalini kabul ediyor. Azot ve oksijen kabloları ters bağlanmış. Sabah ilk ameliyat benim çocuğum olduğu için bize denk geldi. Başka bir ameliyat olsaydı başka birine denk gelecekti” ifadelerini kullandı.

Yarın kritik gün

Minik Ege'nin durumunun kritik olduğunu belirten acılı anne herkesten dua istedi ve ekledi:

“Beyin oksijeniz kaldığı için ödem yapmış. İlk iki gün doktorlar çok umutlu konuşmadılar. Ödemden kaynaklı nöbetler geçiriyor. Bugün saat 15.00'e kadar hiç nöbet geçirmemiş ve bu olumlu bir gelişmeymiş. Yarın uyandırmayı deneyecekler. İnşallah yarın daha güzel haberler alırız. Anaokulundan arkadaşları da öğretmenlerine Ege'yi soruyormuş. Küçücük çocuklar bile Ege'ye dua ediyor. Herkesten dua bekliyoruz.”

Ege Avcı'nın dedesi İlhan Avcı da olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Acılı dede, “3 gündür burada yatıp burada kalkıyoruz. Yoğun bakımda olduğu için torunumu göremiyorum. Çocuğumuz yaşam savaşı veriyor. Ben 65 yaşından sonra dede oldum. Benim torunum herkesten değerli. İhmalde payı olan herkesten hesap soracağız” şeklinde konuştu.