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Hastanede "Sıfır Atık" projesi başarıyla uygulanıyor

Bu yılın ocak ayında Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde hayata geçen "Sıfır Atık" projesi başarıyla uygulanıyor.

Bu yılın ocak ayında Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde hayata geçen "Sıfır Atık" projesi başarıyla uygulanıyor.


Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, hastanenin belirli bölümlerine yerleştirilen atık kutuları sayesinde atıkların ayrı ayrı toplandığını ifade etti.


Ocak ayından bu yana hastanede Sıfır Atık projesinin uygulandığını vurgulayan Başhekim Birol, şöyle konuştu:


"Sıfır atık; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerini gözden geçirilerek atık oluşumunun minimize edilmesi,oluşan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümünü kapsayan atık yönetimi projesidir. Projenin amacını gerçekleştirebilmek, doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hastanemizde de titizlikle uygulanmaktadır."

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