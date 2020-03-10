Hastanede tedavi gören polis hayatını kaybetti

Bursa'da uzun süre hastanede tedavi gören ve yaşamını yitiren polis memuru, İzmir'in Aliağa ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve hastanede tedavi gören polis memuru Sait Pazarcı (44) yaşamını yitirdi. Polis memuru için Aliağa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende ise duygu dolu anlar yaşandı. Polis memurunun yakınları ve arkadaşları, cenazenin cami avlusuna getirilişi sırasında gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru Sait Pazarcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan namazın ardından Aliağa Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, siyasi parti temsilcileri, polis memurunun ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.