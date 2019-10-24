Hastanelerde vertigo yoğunluğu

Dr. Hünkar Batıkhan, kendini yoğun baş dönmesi ile gösteren vertigo rahatsızlığının mevsim geçişlerinde daha çok görüldüğünü açıkladı. Sonbahar aylarında polikliniklere çok sayıda vertigo hastasının başvurduğunu belirten Dr. Batıkhan, çoğunlukla rahatsızlığın birkaç dakika süren 'Denge Taşı Manevrası' ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Vertigonun organik ve fizyolojik birçok sebebi olabildiğini anlatan Dr. Hünkar Batıkhan, vertigonun daha çok hastalık gibi görülse de aslında bir baş dönmesi, bir semptom olduğunu ifade etti. Batıkhan, "Bu rahatsızlığın mutlaka sebeplerini irdelemek lazım. Organik ve fizyolojik bir sürü nedeni olabiliyor. Organik sebepler arasında; iç kulak ve orta kulak hastalıkları, iç kulak tansiyonu, denge sinirleri iltihabı, denge taşı ve denge kristalleri bulunurken, fizyolojik sebepler ise hastanın yorgunluğu, uyku düzenindeki sorunlara ve strese bağlıdır" dedi.

Belirtileri neler?

Denge kristallerinin yerinden oynamasının vertigonun önemli sebeplerinden olduğunu ifade eden Dr. Batıkhan, mevsim geçişlerinde görülen viral enfeksiyonların denge kristallerini yerinden oynattığını ifade etti. Vertigonun her yaşta görülebileceğini hatırlatan Dr. Batıkhan, "Vertigo 20'li ve 30'lu yaşlarda da görülebilir. Hasta tipik bulgu olarak, özellikle baş hareketleri yaptığında bir baş dönmesi hisseder; yanı sıra hafif bir bulantı hissi olabilir. Kusma pek beklenmez. Sersemlik hissi, kafada bir yoğunluk var gibi bir his görülebilir. Hastalar genellikle, 'Hocam bir anda oldu, yataktan ani mi döndüm?', 'Başımı bir tarafa çevirince ve yukarı bakınca bir baş dönmesi oluyor' gibi tanımalar kullanırlar. Bazen soğuk soğuk terlemeler de belirebilir" şeklinde konuştu.

Rahatsızlığın tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Batıkhan, şunları söyledi,

"Vertigo tanısı manevrayla konulur. Öncelikle amaç hangi kulağın, hangi kanalının etkilendiğini görmektir. Bunun için öncelikle manevra testi uygulanır. Etkilenen kulak tespit edildikten sonra düzeltici manevra yapılır. Hastaların çoğunda şikayetler en geç 1 gün sonra geçer. Sonrasında birkaç gün istirahat, birkaç gün boyunluk takmak ve yüksek yastıkla yatmak yararlı olabilmektedir. Hastada 3-5 gün sersemlik, yoğunluk hissi kalabiliyor. Bunu önlemek amacıyla 10-15 gün boyunca damar genişletici bir ilaç yazıyoruz."