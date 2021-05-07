Hastaneye gitmeyi reddeden beyin kanaması olan hasta, gece yarısı operasyonuyla hayata bağlandı

Bu kez ambulansla hastaneye kaldırılan Dede, gece saatlerinde kasıktan girilerek yapılan operasyonla, beyin damarının içine akıllı teller yerleştirilerek hayata bağlandı.

İzmir'de yaşayan evli ve bir kız, bir erkek iki çocuk annesi Gülseren Dede, ensesinde bir süredir devam eden baş ağrıları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Bu nedenle doktora da giden 52 yaşındaki kadın, göz tansiyonu teşhisi ve tedavisiyle evine gönderildi. Ağrıları yine geçmeyince yapılan tahlillerde bu kez diyabeti olduğu ortaya çıkan Dede, diyabet tedavisi de almaya başladı ancak ağrıları bir türlü geçmedi. Baş ağrılarının son zamanlarda iyice şiddetlendiğini anlatan Gülseren Dede, “O gün uyandığımda başım yine çok ağrıyordu. Bazı olaylara canım sıkıldığı için ben ağrılarımı buna bağlıyordum. Bir de üstüne yutkunma zorluğu yaşıyordum. Evde odaları topladıktan sonra babama yemek hazırlamak için mutfağa yöneldim ancak başımdaki ağrı o kadar şiddetlendi ki, gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu. Daha 2 adım atamadan koridora yığılmışım. Kızım tanıdığı bir doktora sormuş, ‘beyin kanaması olabilir, hastaneye götürün' cevabını almış” dedi.

“Hastaneye gitmek istemedim”

Hastaneye gitmek istemediğini ifade eden Gülseren Dede, “Yaşım 52. Covid-19'dan çok korkuyordum zaten. Muhtemelen yaşayamam ölürüm ben hastanede diye düşündüm. Ailemdeki herkes hastaneye götürmek için konuşuyordu benimle ama inat ettim. Bu sırada aradan 2 saat geçti. Yattığım yerden yemek yemek için kalktığımda tekrar kendimden geçtim. Ambulans çağırıp hastaneye götürmüşler. Doktorumun, ‘sakin ol Gülseren Hanım, kasıktan giriyoruz' dediğini hatırlıyorum sadece. Şimdi iyiyim ve 3 ay sonra evlendireceğim ikiz çocuklarımın düğününü görmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Kafatası açılmadan anevrizma operasyonu

Hastanın komada geldiğini anlatan Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Hastanın ikinci bir beyin kanaması geçirme riski yüzde 50'ydi. Hazırlığımızı yaparak, gece 22.00'de ameliyata girdik. Kasıktan girilerek yaptığımız endovasküler cerrahiyle kanayan beyin damarının içine akıllı teller yerleştirdik ve kanamasını durdurduk. Ameliyattan da gece 01.00'de çıktık. Hastamız bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servise çıktı. Şu an kendisi sağlıklı. Baloncuğun kanama riski binde 1-5 arasında. Bu tür beyin kanaması geçiren hastalarda zamanla bir yarış vardır. En kısa sürede hastaneye getirilerek tedavi altına alınmalıdır. Ne yazık ki beyin kanaması geçiren hastaların önemli bir kısmı, geç kalındığı için hayatını kaybedebiliyor” dedi.