Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut, Hacı Fatma Tatari Camii'nde düzenlenen cenaze törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremin ardından yıkılmıştı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken, aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a ise ulaşılamamıştı.

Adana'daki bir hastanede Taner Savut'a benzeyen kişinin olduğunun öğrenilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya hemen giderek DNA örneği verdi. Sonuçların çıkmasından sonra Hatayspor, resmi sosyal medya hesaplarından, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Memleketi İzmir'e getirilen Savut'un cenazesi ikindi namazını müteakip Hacı Fatma Tatari Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra sevenleri ve spor camiasından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Erol Bulut, Ufuk Kahraman, Şakir Özkayımoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Serkan Özbalta, Levent Kartop, Mehmet Altıparmak, Bilal Kısa ve Hasan Çavuşoğlu gibi birçok isim katıldı.