Hataysporlu Musa Çağıran, Bucaspor 1928 yolunda

Sarı-lacivertli ekibin, Hatayspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Ankara Keçiörengücü'nden Erhan Kartal, Hatayspor'dan da Sadık Baş takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, orta saha pozisyonu için de Hatayspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Musa Çağıran ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki netlik kazanması bekleniyor.