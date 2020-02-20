Hava kirliliği sperm üretimini bozuyor

Dr. Evren Işık, hava kirliliğinin sağlığa verdiği zararlara Uluslararası Endokrin Derneğince yapılan araştırmaya göre erkek kısırlığının da eklendiğini, bu konuda acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan verilere göre küresel nüfusun yaklaşık yüzde 15'i üreme sorunları yaşıyor. Sorunların yarısının kaynağını ise erkek kısırlığı oluşturuyor. Yapılan son araştırma, erkeklerde kısırlığın nedenlerinden birinin de hava kirliliği olduğunu ortaya koydu. Uluslararası Endokrin Derneği tarafından fareler üzerinde yapılan araştırmada, parçacıklı madde (PM) denilen havada bulunan katı partiküllerin ve sıvı damlacıkların erkek kısırlığına etkisi ele alındı. Araştırma sonunda kirli havaya maruz kalan farelerin sperm sayılarında PM verilmeyen fare grubuna göre ciddi oranda azalma meydana geldiği, hava kirliliğinin sperm üretimini ciddi anlamda bozduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarının kısırlık problemi yaşayan erkekler açısından ne anlama geldiğini değerlendiren Dr. Evren Işık, "PM2.5 adı verilen ve hava kirliliğine yol açan partiküller, insanlarda ve hayvanlarda hem endokrin sistemi etkiliyor hem de sperm DNA hasarına neden olarak sperm kalitesini düşürüyor. Araştırma sonuçlarında belirtilen ve PM2.5 maruziyeti sonrasında ortaya çıkan gen değişiklikleri, özellikle hava kirliliğinin yoğun olarak gözlendiği büyük şehirlerde yaşayan erkeklerin infertilite problemi ile karşılaşmasına neden oluyor" dedi.

Op. Dr. Işık, bu durumun acil eylem planı gerektirdiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Hava kirliliğinin özellikle solunum sistemi üzerindeki olumsuz etkileri ve kanser yapıcı etkisinin yanına ne yazık ki artık bir de erkek kısırlığını eklemek mümkün. Bu yüzden halk sağlığını korumak için hava kirliliğini azaltıcı önlemlerin acilen alınması gerekiyor."