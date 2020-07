Havadaki virüsleri ozonla temizleyen cihaz geliştirdiler

Cemil Has, hava kalitesini artıracak cihazın önümüzdeki günlerde firmanın anlaşmalı olduğu bayilerde ve internet ortamında satılmaya başlayacağını bildirdi.

Medikal cihaz üretimi konusunda geleceğe dönük yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, “Küresel Covid-19 salgını başlamadan önce ozonla hava temizleme cihazımızın AR-GE çalışmalarına başlamıştık. Bu süreçteki amacımız, ozonun hava temizleme özelliğini evlere ve iş yerlerine getirmek oldu. Salgın döneminde ise ozonun bağışıklığı güçlendirici faydasının yanı sıra dezenfektan etkisinin virüsü yok ettiği kanıtlandı. Dolayısıyla salgınla mücadelede ozonun önemli olduğu; projemizin de ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini görmüş olduk. Bu da ürünümüzün gerekliliğini gözler önüne serdi” dedi. Günümüzde medikal cihaz üretiminin hassas ve dikkat gerektiren bir süreç olduğunun altını çizen Has, “Medikal cihaz üretimi, doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir alan. Bu nedenle de cihazların yüksek standartlarda olması önem taşıyor. Merdiven altı işletmelerde imal edilen cihazlar, barındırdıkları riskler dolayısıyla insan sağlığına zarar veriyor. Çünkü buradaki süreçler hiçbir denetime tabi tutulmuyor” diye konuştu.

"Tüketici güveni sarsılmamalı"

Ozonla hava temizleme cihazı Nova Fresh Air'in kapalı ortamlarda kullanıldığını aktaran Has, “Dolayısıyla ürünümüzün kaliteli ve teknik kriterlere uygun olması hepimiz açısından hayati önem taşıyordu. Sonuçta tüketici, aldığı cihaza güvenebilmelidir. Biz de bu nedenle olağanüstü gayret göstererek imal ettiğimiz cihazımızın sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin medikal cihaz üretiminde kendini kanıtladığını da ifade eden Has, “Biz her zaman yerli malının önemine inandık ve bunu vurguladık. Nova Fresh Air ozonla hava temizleme cihazını tasarlarken de yerli ve milli üretim olmasına özen gösterdik. Diğer cihazlarımızda olduğu gibi bu cihazımızda da ürünümüzün kalitesi ve insan sağlığına olan faydası ile gurur duyuyoruz” sözlerine yer verdi.

"Kaliteli hava önemli"

Korona virüs salgını ile tüm dünyada hijyen kurallarının gözden geçirilerek güncellendiğini belirten Cemil Has, sözlerini şöyle sürdürdü: “Soluduğumuz havanın kaliteli olmasının ne kadar hayati olduğunu bu salgın ile gördük. Nova Fresh Air, insan sağlığını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren havadaki olumsuz etkenlerle mücadele için tasarlanmış bir ürün. Havada bulunan bakteri, virüs, mantar ve partikülleri yok ederek havayı temizler. Nova Fresh Air; ev, ofis, kreş, kafe, spor salonu gibi insanların bir arada bulunduğu kapalı ortamlarda havayı temizleyerek sağlık risklerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Bu sayede bulunduğumuz ortamların havasını korkmadan ve güvenle soluyabiliyoruz. Hem kendimiz hem de çevremiz için sağlık anlamında önlemimizi almış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazımızı bayilerimiz aracılığı ile internet ortamında satışa sunacağız.”