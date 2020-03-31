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Havalimanı otobüs seferleri şehir içine yönlendirildi

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kapsamında İzmir’den yurtiçi uçuşların büyük ölçüde iptal olması nedeniyle havalimanı seferi yapan otobüslerin büyük bölümü kent içine çekildi.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kapsamında İzmir'den yurtiçi uçuşların büyük ölçüde iptal olması nedeniyle havalimanı seferi yapan otobüslerin büyük bölümü kent içine çekildi. İki hatta seferler durduruldu.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, şehirlerarası seyahat için Valilik izni alınmasını zorunlu hale getirildi. Otobüs firmalarında olduğu gibi havayolu şirketleri de birçok uçuşu iptal etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanında tek firma yurtiçi uçuş yaparken sefer sayıları da oldukça azaldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de yolcu sayısının büyük oranda düşmesi üzerine 200 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi-Havalimanı ve 204 numaralı Bornova Metro-Havalimanı otobüslerinin seferlerini geçici olarak durdurdu. 202 numaralı Alsancak Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı otobüs seferleri ise devam edecek.


Havalimanı hatlarından alınan araç ve şoförler kent içi seferleri destekleyecek.

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