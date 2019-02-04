HAVELSAN'dan İzmir'de savunma sanayi zirvesi

İzmir'de düzenlenen '1. Tedarikçi İşbirliği Geliştirme Zirvesi'nde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN'nın özellikle deniz sistemleri ve siber güvenlik konusunda oldukça iddialı olduğunu, Suriye operasyonları sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan keskin nişancı simulatörünü yurt dışından satın alamayınca kendilerinin yaptıklarını belirterek, “Kötü ev sahibi, mal sahibi yapar hesabı HAVELSAN olarak yaptık, hem de daha iyisini yaptık. Şu anda kendi keskin nişancı simulatörümüz var” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sistemi (OSBBS) verilerine göre 13 organize sanayi bölgesiyle ülkemizin sanayi bölgesi yoğunluğu bakımından en önemli üç ilinden biri olan İzmir, '1. Tedarikçi İşbirliği Geliştirme Zirvesi'ne iki gün boyunca ev sahipliği yapacak. Ülkemizin savunma ve bilişim sektörlerinin öncü kuruluşlarından HAVELSAN'ın yurt içi katma değeri artırmak ve yerli özgün ürün tedarikçi ağını genişletmek amacıyla ilk kez düzenlediği zirveye İzmir'in ve bölgenin güçlü şirketlerinin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, İzmir Teknopark, İzmir Bilimpark, Ege Üniversitesi Teknopark, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark, Yaşar Üniversitesi Teknopark, Manisa Teknokent, Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent ile İzmir sanayisine ve ticaretine önemli katkı sağlayan yazılım ve donanım üreticisi 100'ün üzerinde KOBİ katılım sağlıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, zirveyi iş eko-sistemlerindeki ağlarını İzmir'de geliştirmek istedikleri için gerçekleştirdiklerini belirtirken, HAVELSAN ürünleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvede İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamada bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, organizasyonu gerçekleştirmekteki amaçlarının, Türk savunma alanına Türkiye'nin başka bölgelerindeki sanayicilerin de katkı sunmasını sağlamak, bu alana katkı sağlayabilecek nitelikte iş yapan firmalarla bir araya gelmek olduğunu söyledi. HAVELSAN tarafından üretilen keskin nişancı simulatörüyle ilgili bilgi veren Atalay, “Keskin nişancıların gerçek silahla eğitimi çok kolay değil. Onun eğitimine katkı sağlayan keskin nişancı simulatörü cihazı var. Bu, keskin nişancı tüfeğine takılan bir takım elektronik sistemler ve onun yazılımını içeriyor. Suriye'deki operasyonlar sırasında TSK'nın bu cihaza ihtiyacı olmuştu. Yurt dışından temin etmeye çalıştık ama o zaman bize satmadılar. Türkiye'ye satma izni yokmuş. Biz de oturduk kendimiz yaptık. Kötü ev sahibi, mal sahibi yapar hesabı HAVELSAN olarak yaptık, hem de daha iyisini yaptık. Daha ucuz ve kalitelisini yaptık. Şu anda kendi keskin nişancı simulatörümüz var. TSK'nın ihtiyacınız karşılamak için olduğu gibi, dost ve kardeş ülkelere de satıyoruz. Bu ürün çok yeni geliştirildi. Keskin nişancı simulatörümüz, bugünlerde kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"Deniz sistemlerinde iddialıyız”

HAVELSAN'ın hava, deniz, kara olmak üzere bütün savunma alanlarında olduğunu ancak deniz sistemlerinde dünyada örneği az olan bir noktada bulunduklarını kaydeden Atalay, “Komuta kontrol ve savaş sistemlerini yapıyoruz. Gemilerin daha akıllı, daha etkili olmasını sağlayacak sistemleri yapıyoruz. Bunu da dünyada en iyi yapanlardan biriyiz. Sadece Deniz Kuvvetlerimizde değil başka ülkelerin deniz kuvvetlerinde de olan ya da yakın gelecekte de kullanılacak olan yazılım ve donanım sistemlerini gerçekleştiriyoruz ve bu alanda iddialıyız” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik çalışmalarını da değerlendiren Atalay, şöyle konuştu:

"Siber güvenlik, çok özel bir alan. Siber tehditler nedeniyle hızla gelişmekte olan bir alan. Bu alanda yerli ve milli çözümler olmazsa olmaz. Başka alanlarda parasını verip başka yerden alacağınız çözümlerle ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ama özellikle siber güvenlik alanında mutlaka yerli ve milli çözümlerinizin olması gerekiyor. Bundan hareketle HAVELSAN olarak durumdan vazife çıkardık ve yerli ve milli çözümlerimizi üretmek üzere önemli yatırımlar yaptık. Bunların bir kısmını tamamen kendimiz yaptık, bir kısmını da yine eko sistemimizdeki firmalarla birlikte yapıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için bu alanda herkesin iş birliği ve güç birliği yapması gerekiyor. Bu alan rekabetçi bir alan değil. Ancak güvenilir dostlarınızla işbirliği yapabiliyorsunuz. Siber güvenlik alanında biz de dost ve kardeş ülkelere ürün ve çözümlerimizi sunuyoruz. Orada rakiplerimiz var ama bizden daha iyi değiller. Bir avantajımız da, biz dostlarımız için daha güveniliriz.”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, burada da HAVELSAN'ın TSK Güçlendirme Vakfının şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Şirket, 1982 yılında daha çok ithal edilen hava elektronik sistemleri bakım ve idamesi için kurulmuşken 37 yıllık sürede artık özgün çözümleri olan, sadece TSK'nın ihtiyacı değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin ihtiyacını da karşılayan bölgesel, yakın gelecekte de küresel şirket olma yolunda hızla ilerliyor. 13 ilkede ürünlerimiz faaliyet gösteriyor. Rakiplerimiz dünyanın devleri. Rekabet edebiliyoruz. Fiyat olarak, kalite olarak, performans olarak ve teknolojik olarak rekabet edebiliyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Uluslararası pazarlarda tercih edilen ürünlerimizin sayısının artmasını bekliyoruz. Ürünleri nasıl geliştiriyoruz; başta bin 700 çalışanımızla yapıyoruz. Onlar kadar da iş eko sistemimizle yapıyoruz. İş eko sistemimizde 450 civarında onaylanmış firmamız var. Bu firmalara iş ortaklarımız diyoruz. Onlar birlikte daha güçlü oluyoruz. Daha güçlendirmek için bugün buradayız. İş eko sistemi ağımızı İzmir'de geliştirmek istiyoruz. Bunun sayısının daha fazla olması gerektiğini düşündüğümüz içi buradayız.”

“Dışa bağımlılığımız sıfır”

Savunma alanının bütün dünyada özel bir alan olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

"Belli yüksek teknolojilerin üretildiği, özgün teknolojiye sahip olunması gereken bir alan. Bizim şu anda neredeyse dışa bağımlılığımız sıfır. Dış regülasyona tabii olmadan ürün ve çözüm geliştiriyoruz. Kendi faaliyet alanımızda ihracat yaparken başkasından izin almaksızın ürün ve çözümleri müşterilerin hizmetine sunabiliyoruz. Bağımsızlığın başladığı nokta burasıdır diye düşünüyoruz. PKK'ya karşı operasyon düzenlemeye kalktığında Almanya kamyonlarını bile kullanmamıza izin vermiyordu ama bugün sınır ötesi operasyon yapıyoruz ve kimseden izin alma ihtiyacı hissetmiyoruz. İşte bu gerçek bağımsızlık. Türk savunma sanayisinin geldiği aşamayı gösteren önemli bir nokta. Türk savunma sanayisinde HAVELSAN'ın özel yeri var. Biz yazılım yoğun teknolojik çözümler geliştiren bir firmayız. Yazılım, donamın ve mekanik üretimlerimiz var. Bu alanda bize katkı sağlayacak sanayicilere ihtiyacımız var.”

Atalay, yarın da 120 firmayla görüşme organizasyonu yapılacağını sözlerine ekledi.

“Kazan-kazan anlayışı”

Açılışta konuşan HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol da "Birçok askeri malzemenin bir seferberlik ya da savaş zamanında veya ambargo durumunda temin edilememesi gerçeğini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Bu düşünce ile savunma sanayimizin mevcut altyapısını güçlü ve hazır tutmak, bilgi ve deneyimlerimizi devamlı çalışarak geliştirmek ve artırmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. HAVELSAN iş eko sistemi ile HAVELSAN çekirdek teknolojisi etrafında konusunda uzmanlaşmış firmalarda etkin çözümlerin üretildiği, sürdürülebilir ve yenilikçi, işbirliklerin geliştirildiği iş ortaklıkları yönetim sistemi oluşturduk. Savunma sanayide hizmet veren ana yüklenici firmalara teknolojiyi mümkün olduğunda geniş tabana yayarak yurt içi katma değeri artırmaya yönelik kalite ölçütleriyle uyumlu, alanında uzmanlaşmış tedarikçilerimizle bir araya geliyoruz. HAVELSAN iş eko sisteminde benimsediğimiz kazan-kanlayışına dayalı, yatay büyüme stratejisi ile ilerleyen, adil ve saydam çalışma modelimizle iş ortaklarımızla başarılı çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. HAVELSAN olarak savunma ve bilişim projelerinin uzun soluklu olduğunun ve nitelikli planlamalar için yönlendirici rol üstlendiğimizin bilinci ile hareket ediyoruz. Zirvenin; teknoloji, ürün, pazar ve süreçleriyle ilgili birçok fikir ve iş ortaklıkların başlangıcını yapacağına inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından HAVELSAN yetkililerince zirvenin katılımcılarına plaket takdim edildi. 1. Tedarikçi İşbirliği Geliştirme Zirvesi, yarın da Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM Sürekli Eğitim Merkezinde devam edecek.