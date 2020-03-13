Havralara tarihi dokunuş

İzmir Musevi Cemaati tarafından İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) mali desteği ile ihalesi Nisan 2019'da yapılan ETZ Hayim Sinagogu'nda, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tüm titizliği ile devam ediyor.

ETZ Hayim Sinagogu'nun restorasyonu için Nisan 2019'da ihaleye çıkılmıştı. İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) mali desteğiyle gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları da bu konuda ciddi deneyimlere sahip Umart Mimarlık tarafından yürütülüyor. Uzman konservasyon ve restorasyon ekipleri, büyük hassasiyetle evrensel ilkelere bağlı kalarak çalışmalarını devam ettirirken, İsrailli restoratörlerden ve proje müelliflerinden kurulu denetim ekibi de, sürekli olarak çalışmaları yakından takip ediyor. Restorasyon çalışmalarının ise Ekim 2020'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Etz Hayim; kelime olarak hayat ağacı anlamını taşıyor. Sinagog'un, hem tarihi hem de iç kısım duvarlarında yer alan özel bezeme ve kalem işleri nedeniyle, uluslararası Musevi cemaati toplulukları tarafından dünyanın en önemli 16 sinagogu arasına alındığı öğrenildi.

Etz Hayim havrasının yapılış tarihinin kesin olarak bilinmediği ifade edilirken, sinagogun bölgenin en eski sinagogu olduğunun varsayıldığı aktarıldı. Sanat tarihi kaynaklarına göre ilk yapım tarihinin Bizans dönemine kadar uzanan sinagogun, yaşanan büyük doğal felaketler sebebiyle birkaç defa yeniden inşa edildiği de öğrenildi.

Öte yandan, geçen ay tarihi Portekiz Sinagogunda, Tarihi Kemeraltı Havralar Fizibilite sunum çalışması da Umart Mimarlık tarafından hazırlandı.

Sunumda konuşan koruma uzmanı Mahir Kaplan, Musevi cemaati potansiyeli ve bölgenin turizm cazibesinin artırılması hususunda fizibilite raporu içerisinde bulunan önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı.