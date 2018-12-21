Hayalleri süsleyen otomobil kampanyası

İzmir Optimum AVM'den 17 Aralık 2018 -30 Nisan 2019 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplam 100 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyeleri, çekilişle Audi A3 Sportback veya iki adet City Coco elektrikli scooterdan birine sahip olma şansı kazanıyor.

Alışveriş severler, her 100 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı kazanıyor. Kampanya sonunda bir adet Audi A3 Sportback ve iki adet City Coco elektrikli scooter, 10 Mayıs 2019 tarihinde noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak çekiliş ile sahibini bulacak.