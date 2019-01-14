Hayallerini 3D yazıcı ile gerçekleştirdiler

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, "Herkes için kütüphane" projesi ile ilçede bulunan 16 kütüphanede birbirinden farklı projelere imza atarken, öğrenciler, kütüphanelerde aldıkları eğitimlerin ardından 3D yazıcı ile hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Öğrencilere tasarım ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik eğitim toplantıları düzenleyen Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, proje kapsamında başarılarından dolayı Bayraklı kütüphanelerine hediye edilen 3D yazıcıları öğrencilere tanıtıyor. Cihazın nasıl çalıştığı, neler yapılabildiği ve özellikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri veren yetkililer, çocuklara tasarımlarını gerçeğe dönüştürme fırsatı veriyor. Bu kapsamda Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu Kütüphanesi ile 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu Kütüphanesinde bilgi alan öğrenciler, eğitimlerin ardından hayallerindeki Atatürk büstünü ve İzmir'in simgesi tarihi saat kulesini oluşturmanın heyecanını yaşadı.

Eğitimlere ilk olarak, Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte, kütüphane görevlisi Ayşe Aşık 3D yazıcıyı tanıttı. Aşık, öğrencilere 3 boyutlu simgelerin yazıcı ile nasıl ortaya çıktığını teknik özelliklerini ve hayal edilen tasarımları çıkarmanın püf noktalarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, minyatür Atatürk büstünü, İzmir'in simgesi tarihi saat kulesini ve Bayraklı Belediyesi logosunu oluşturdu. 3D yazıcı ile hayal ettiklerini yapabilmenin heyecanını yaşayan öğrenciler bu deneyimin ardından yeni tasarımlar için çalışma yapacaklarını belirtti.