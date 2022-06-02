"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri Çeşme'de sergi açılışları ile başladı

Resim, seramik, el sanatları, giysi tasarım, dokuma gibi eserler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çeşme Halk Eğitim Merkezinde sergilendi. Fotoğraf ve gümüş takı sergisi ise Çeşme Kalesi alt burcunda açıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı tarafından açılan sergilerin açılış törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Çeşme Halk Eğitim Merkezinde, saygı duruşu ve işaret dili ile İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi sunuldu.

Çeşme Halk Eğitim Merkezindeki sergilerin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergileri gezen Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, usta öğreticilerden sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çakıcı'dan Danimarkalı Conny'e teşekkür mesajı

10 yıldır Çeşme'de yaşayan Danimarkalı Conny Tranekaer Jorgensen'in, Çeşme Halk Eğitim Merkezine bağışladığı dokuma tezgahlarını da inceleyen Kaymakam Çakıcı, Jorgensen'e bağışından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Çakıcı, özel deftere de "Dünyalar güzeli Conny Hanım'a teşekkürlerimi sunarım" diye yazdı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Eğitim öğretimin tanımını yaparken, 'beşikten mezara kadar' diye bir tanım yapılır. Okul dışındaki bu eğitim, günümüz dünyasında, gelişen teknoloji karşısında hep yeniden, yeniden, yeniden öğrenmek, baştan öğrenmek gerekiyor. Bir taraftan okullarımızda ve toplumda buna yetişirken, diğer taraftan öğretimden çok eğitimin ana damarı olan sanat faaliyetleri, halk eğitimin üzerinde. Daha önemlisi, kültürün aktarımı, geleneksel mesleklerin aktarımı, bütün bunlar halk eğitimin görevleri arasında. Çeşme Halk Eğitim Merkezinin çalışmaları, İzmir ilçeleri arasında belli bir yerde. Bundan dolayı yöneticilerime, usta öğreticilerime ve medeni cesaretlerinden dolayı bütün kursiyerlere teşekkür ediyorum. Nüfusa göre ortalama yüzde 9 payı olan Hayat Boyu Öğrenme'de Çeşme, yüzde 20'lik payla iyi bir yerde. Kurs sayısında da öyle. Çalışmalarımızı daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.