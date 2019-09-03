Haydi kadınlar spora

Balçova'da özellikle ev hanımlarının gittiği spor merkezleri, sabahtan akşama kadar hizmet veriyor.

Balçova'da ev kadınlarının ücretsiz spor yapabilmeleri için hizmete açılan semt spor merkezlerinin artıracağı yönünde seçim vaadinde bulunan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilk spor merkezinin açılışını yaptı. Çetin Emeç Mahallesinde açılan semt spor merkezi ilk günden kayıtlarını tamamlayarak hizmet vermeye başladı. Ev kadınlarının modern tesislerde spor yapmasını hedefleyen proje kapsamında Balçovalı Kadınlar şu anda dört ayrı merkezde beden eğitmenleri gözetiminde spor yapıyorlar.

Yeni açılan Çetin Emeç Mahallesi Spor Merkezinde spora katılan kadınları ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Seçim döneminde sokakları gezerken kadınlar spor yapacak alanlar istemişti. İlçemizde daha önce spor tesislerimizde, Meşale Öğretmenler Sitesi'nde ve Olimpiyat Köyü'nde bu hizmet veriliyordu. Biz şimdi bu tesislerimizin sayılarını artırarak spor hizmetimizi kadınlarımızın olduğu yere götürüyoruz. Kadınlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.