Hayırsever iş adamı Çeşme'deki öğretmenlere lojman yapacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde birçok yatırımı bulunan iş adamı Mehmet Tekinalp, annesi Hazal Tekinalp'in anısını yaşatmak için Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarını yapmak üzere protokol imzaladı.

Çeşme'de yaşayan iş adamı Mehmet Tekinalp, depreme dayanıksız olması nedeniyle bir süre önce yıkımı gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarını, annesi Hazal Tekinalp'in anısını yaşatmak için yapmak istediğini belirterek Çeşme Kaymakamlığına başvurdu. Mehmet Tekinalp'in başvurusunu olumlu karşılayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat vererek protokol hazırlanmasını istedi. Bir sene içerisinde 8 daireden oluşacak lojmanların yapılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimini içeren protokol, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve Mehmet Tekinalp tarafından imzalandı.

Protokolü imzalamasının ardından kısa bir açıklama yapan Tekinalp, "Fedakar eğitimciler için bir şeyler yapmak istiyordum. Çeşme gibi kiraların çok yüksek olduğu bir turizm yöresinde, eğitimcilere bir nebze de olsa desteğimizin olması, her şeyden önce beni onurlandırdı" diye konuştu.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da, Tekinalp'e tüm eğitimciler adına teşekkür etti.