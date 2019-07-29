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Hayırseverler 30 çocuğu sünnet ettirdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailenin sünnet ettirdiği 30 çocuk ve ailesi sünnet şöleninde gönüllerince eğlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailenin sünnet ettirdiği 30 çocuk ve ailesi sünnet şöleninde gönüllerince eğlendi.


"Yeter ki İyilik Olsun" platformu, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi 30 çocuğu sünnet ettirdi. Daha sonra ise Torbalı Belediyesi'ne ait Osman Dirik Parkı'nda sünnet şöleni düzenlendi. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan eğlencede, çocuklara kına yakıldı ve ardından minikler doyasıya eğlendi. Yeter ki İyilik Olsun platformu gönüllüleri, “Çocukları mutlu görmek bizlere mutluluk veriyor. Bugün burada gerçekleştirilen etkinlikten doyalı büyük bir gurur yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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