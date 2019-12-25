Hayırseverlerden İzmir'de eğitime tam destek

İzmir'de eğitime gönül veren hayırseverlerin desteği her geçen gün çığ gibi büyüyor. ‘Eğitime %100 Destek Projesi' kapsamında gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmesi ve daha iyi ortamlarda eğitim alması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan İzmirli hayırseverler, bugüne kadar imzalanan 161 protokolle İzmir'e toplamda 2 bin 701 derslik kazandırdı. Güzelcan Ailesi de, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokole daha imza atarak daha önce eğitime kazandırdıkları 90 derslikli 5 okula bir yenisini ekledi. İzmir Valiliğinde imzalanan protokol ile Pınarbaşı Mahallesinde yıkım kararı bulunan bir bina, hayırsever kardeşler Aziz Ramazan Güzelcan ve İbrahim Erol Güzelcan tarafından yıktırılarak yerine 18 derslikli bir Anadolu Lisesi yaptırılacak. İmzalanan protokolle yaptırılacak olan okula, hayırseverlerin eşlerinin isimleri olan ‘Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi' adı verilecek.

"Çocuklar bizim geleceğimizdir”

Protokol töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Hayırseverlerimizin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır; insana yapılan yatırım ülke geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuklar bizim geleceğimizdir” diyerek hayırseverlere teşekkür etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever kardeşler Aziz Ramazan Güzelcan ve İbrahim Erol Güzelcan'a şükran belgesi takdim ederken özellikle son yıllarda İzmirli hayırseverlerin eğitime verdikleri büyük destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.