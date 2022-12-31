Hayko Cepkin'den İzmir'de yeni yıl konseri

İzmir'in Buca ilçesi, 2023 yılına unutulmaz bir konserle “merhaba” dedi. Sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Hayko Cepkin, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Her gününüzün böyle olması için Buca'dan Erhan abiniz çok çalışacak” dedi.

Buca Belediyesinin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar, Buca Kaymakamlığı eski binası karşısındaki alanda DJ Uğur Ablak'ın gösterisiyle başladı. Binlerce İzmirlinin katıldığı alanda daha sonra ünlü sanatçı Hayko Cepkin sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Hayko Cepkin, İzmirlilere unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı. Sahne performansıyla dikkat çeken Cepkin, en sevilen şarkılarını İzmirliler ile beraber söyledi.

Konserden önce konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 2023 yılının barışın, sevginin, bolluk ve bereketin yılı olacağını belirtti.

Kılıç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, demokrasinin yılı olacak. Bu yıl Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Biz zorluklar karşısında mücadele etmeyi, yılmamayı, inanç ve azmimizi sarı saçlı mavi gözlü dev liderden öğrendik. Dileklerinizin gerçekleştiği, dualarınızın kabul olacağı bir yıl olsun. Heyecanınızı ve mutluluğunuzu görüyorum. Her gününüzün böyle olması için Buca'dan Erhan abiniz çok çalışacak. Hepinizi seviyorum” diye konuştu.

Öte yandan, konuşmasında Buca Cezaevi sorununu el birliği ile çözdüklerini, bu vesile ile Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtıklarını söyleyen Kılıç, “Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla Buca Cezaevini kaldırdık. Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açıyoruz. Menderes Caddesi'ne paralel olarak gidecek bu cadde Buca'mızın trafiğini büyük oranda rahatlatacak. Ekip arkadaşlarım günlerdir çalışıyor. En kısa zamanda caddemizi trafiğe açacağız” dedi.