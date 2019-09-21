"Haylaz Pati" Çiğli sokaklarında

Mahallelerde sergilediği çocuk oyunlarıyla miniklerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan Çiğli Belediyesi, bu kez "Haylaz Pati" isimli müzikli çocuk oyununu mahallelerde sahnelemeye başladı.

Üzeyir Tavuş'un yazıp yönettiği, Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibinin sahnelediği "Haylaz Pati" oyunu, Çiğli ilçesindeki Yakakent Mahallesi'nde sahnelendi. Hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin anlatıldığı oyun, çocuklar başta olmak üzere ebeveynler tarafından da yoğun ilgiyle izlendi. Eğlenceli geçen oyunun ardından hayvanseverlere sokak hayvanlarına vermek üzere mama dağıtıldı.

Çocuklarının gece boyunca keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden ebeveynler, Çiğli Belediyesinin özellikle çocuklara yönelik düzenledikleri kültürel etkinliklerden ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede yaşayan çocukları kültürel aktivitelerle daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı yapmayı ve keyifli vakit geçirecekleri ortamlar oluşturmayı öncelik kabul ediyoruz. Bu bağlamda mahallelerde ücretsiz olarak düzenlediğimiz etkinliklerle Çiğlili her çocuğumuzun kültürel etkinliklere katılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Ortak yaşamın bir parçası olan patili dostlarımız ile birlikte bu şehirde yaşayabileceğimizin farkındalığını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla, yaptığımız tiyatro etkinliğimiz ile çocuklarımıza ulaşıyoruz. Sokak hayvanlarımız için mama dağıttık, adeta kapışıldı. Hayvanseverler sayısının her geçen gün arttığını görmek bizi mutlu ediyor."