HAYTAP İzmir Temsilcisi Önder: "Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamıyoruz"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, sokak hayvanları için yıllardır dile getirdikleri taleplerin gerçekleşmemesi, yasal değişikliklerin yapılmaması, bakım evlerinin ölüm kampına dönüşmesi nedeniyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamadıklarını belirterek, "Onların hakkını koruyamadık" dedi.

HAYTAP olarak 4 Ekim Hayvan Koruma Günü'nü 4 yıldan bu yana kutlamadıklarını belirten İzmir Temsilcisi Esin Önder, "Her parti onay verdiği halde TBMM'ye gelen değiştirilmesi istenilen maddeler ne yazık ki her şey yasalaşırken, can dostlarımız için yasalaşmadı" diye konuştu.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Önder, yasada istedikleri değişiklikleri şöyle sıraladı:

"Hayvanlara karşı işlenen suçların (itlaf, tecavüz ve şiddet gibi) kabahatlardan çıkartılıp suç kapsamına alınması ve paraya çevrilmeyip 2 yıl hapis cezası verilerek kişinin siciline işlenmesi, üretim çiftliklerinin ve canlı hayvan satan pet shopların en az 5 sene kapatılıp, barınak ve sokaklardan sahiplendirmenin özendirilmesi, 5199 sayılı Kanun'la aynı çöp toplamak gibi görev verilen belediyelerin hala yeterli kısırlaştırma yapmamaları ve rehabilitasyon kurmamalarına karşı yaptırım konulması, yasak konulan hayvanların sadece sahibinin yetiştirmesi ile agresif olan pitbul ve dogo gibi köpeklerin yasaklı olmasının önlenmesi, sosyal medya sayfalarında alenen merdiven altı hayvan satışı yapan kişilerin saptanıp sayfalarının kapatılması, güçten düşmüş yük hayvanları için Bursa'da açtığımız bakımevi gibi bakımevleri açılması, 2,5 yıl önce Milli Eğitim Bakanına gidip okullarda çevre bilinci ve hayvan hakları dersleri konulmasını talep etmiştik. Bu derslerin müfredata eklenmesi, duyarlılığın artması için televizyonlarda kamu spotlarının arttırılması, bu sıraladığımız taleplerin gerçekleşmemesi ve ayrıca zengin belediyelerin bile bakımevlerinin ölüm kampı olması nedeniyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamıyoruz."