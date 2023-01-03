İzmir Seferihisar'da taksicilik yapan Yusuf Han, "Taksilere hayvanları almıyorlar" şikayetleri üzerine harekete geçerek, "hayvan dostu taksi" adını verdiği uygulama ile can dostlar içinde hizmet veriyor.

Seferihisar'da yaşamını sürdüren Yusuf Han, 6 yıldır taksicilik yapıyor. 6 yıldır direksiyon sallayan Han, müşterilerinden bazılarının "Taksilere hayvanları almıyorlar" sözleri üzerine harekete geçti. Bu durumu sorun olmaktan çıkaran Yusuf Han, "hayvan dostu taksi" uygulamasını başlattı, hayvanları taksisinde taşımaya başladı. Aracın temizliğine dikkat eden Han, bir hayvan taşıyacağı zaman koltuklara kılıf takıyor, yolculuğun ardından araçta detaylı temizlik yapıyor.

"Ben bu işin öncüsü olmak istedim"

Yusuf Han, "Evcil hayvanların bir yerden bir yere ulaşması yönünde müşterilerden hep 'bizi almak istemediler' yanıtıyla karşılaşıyorum. Bu konuda evcil hayvan sahiplerinin mağdur olduğunun uzun zamandır farkındayım. Kendimce bir çözüm olarak hayvan dostu taksi uygulamasını başlatmak istedim. Tüm meslektaşlarımı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben bu işin öncüsü olmak istedim. Benimde kedim var, onlarda can" dedi.