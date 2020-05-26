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Hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi jandarmadan kaçamadı

İzmir’in Menderes ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Develi Mahallesi'nde, A.İ. isimli şahsın iki küçükbaş hayvanı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, şüphelilerinin M.A.K, Y.Y, A.K ve E.Ç isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucunda 4 kişi, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aliağa Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.


Öte yandan, çalınan iki adet küçükbaş hayvan, jandarma tarafından sahibi A.İ'ya teslim edildi.

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