Hayvanseverler patili dostlarıyla buluştu

Çiğli Belediyesi Akvaryum Cafe'de yapılan “Pati Dostları Festivali”nde birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Çiğli'de hayvanlara dönük birçok projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Çiğli Belediyesi Akvaryum Cafe'de yapılan "Pati Dostları Festivali" ile çok sayıda hayvansever bir araya geldi. Festivale 127 hayvan sahibi, evcil hayvanı ile birlikte katıldı. Düzenlenen stil yarışması ile birbirinden güzel köpekler yarıştı ve dereceye girenlere mama hediye edildi. Festival alanında 24 farklı hayvan hakları derneği ve katılımcı standı yer aldı. Çiğli Belediye Tiyatrosu “Hayvanların Gözünden İnsanlar” temalı tiyatro oyunu ile büyük alkış topladı. Düzenlenen mini konser de festivale ayrı bir renk kattı.

“Hayvanları ilgilendiren çok sayıda projemiz var”

Hayvan haklarına dikkatlerin çekilmesini sağlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlimizde hayvanlarla ilgili birçok sorunumuz var. Ancak yapacağımız projelerimizle sorunlarımızı teker teker çözüme kavuşturacağız. Çiğli'de ilk kez hayvanlarla ilgili bir etkinlik yapılıyor. Sizlerden aldığımız güçle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler aynı gökyüzünün altında yaşayan sadece farklı canlılarız. Çiğli Belediyesi olarak ortak yaşamı savunuyoruz. Patili dostlarımız için daha fazla katkı sunmanın çabası içindeyiz. Pati Dostları Festivali de bu çabamızın bir örneğidir” diye konuştu.

Sokak hayvanları unutulmadı

Festivalde katılımcılara sokak hayvanlarına verilmek üzere ücretsiz mama dağıtıldı. Ayrıca Çiğli Belediyesi barınağı için 400 kilogram mama bağışında bulunuldu. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından açılan sahiplendirme standı ile sokakta kalan 3 kedi ve 3 köpek yeni sahiplerine kavuştu. Öte yandan açılan bilgilendirme standı ile hayvan sağlığı, bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.