Hazırgiyim konfeksiyon ve tekstil sektöründen İspanya'ya dijital ticaret heyeti

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) güç birliğine giderek Türkiye'nin hazırgiyim ve konfeksiyonda ikinci, Ege Bölgesinin ise birinci pazarı İspanya'ya 24-28 Mayıs tarihlerinde dijital ticaret heyeti düzenleyecek.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında pandemi nedeniyle yaşanan sipariş ertelemeleri ve iptaller dolayısıyla İspanya'ya Türkiye geneli tekstil ihracatında yüzde 14 düşüş yaşandığını ve 241 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlattı. Eskinazi, “Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılına ocak ayında ihracatımızda yüzde 50 artışla başladık. Şubat ayında yüzde 65, mart ayında ise yüzde 81 ihracat artışını yakaladık. İlk 3 ayda yüzde 65 yükselişle 90 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 2021'in ilk çeyreğinde İspanya'ya yüzde 106'lık artışla 1,5 milyon dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdik. Mart ayında ihracatımız yüzde 319 artış göstererek 848 bin dolara ulaştı. Türkiye Avrupa Birliğinin (AB) en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Firmalarımız tasarımda, katma değeri yüksek üretim ve ihracatta önemli bir altyapı, kalite ve kapasiteye sahip. Hem tekstil hem hazır giyim sektörleri için Avrupa Birliğinin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. İspanya pazarında alıcılar hem kumaşı hem modeli görmek istiyor. Bu yüzden üç birliğimizle güçlerimizi dijitalde birleştirmek istedik. Pandemi başladığı günden itibaren düzenlediğimiz dijital fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleriyle tüm Türkiye'de sürükleyici bir etki sağladık ve dünyada dijital fuarcılıkta ilklere imza attık" dedi.

"İspanya çok güçlü ve büyük bir pazar"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise 2020 yılında 1,3 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında İspanya'nın 322 milyon dolarla ilk sırada olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği bizim en önemli ihracat pazarımız. Tekstil ihracatımızın yüzde 50'sini, hazır giyim ihracatımızın ise yüzde 70'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. İspanya sahip olduğu markalar, alım gruplarıyla hazırgiyim konfeksiyon sektöründe çok güçlü ve büyük bir pazar. Kumaş ve hazır giyim sektörlerine yönelik gerçekleşecek etkinliğimizde Ege İhracatçı Birliklerinden 24, UTİB'den 21 olmak üzere 45 katılımcı firma yer alıyor. Dijital ticaret heyetinin ilk gününde heyet katılımcılarının İspanya pazarıyla ilgili bilgilendirileceği webinarlar düzenlenecek. Diğer 4 gün ise ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek. Uluslararası çapta tanıtımlar ve PR çalışmaları devam ediyor. 2021'in ilk çeyreğinde İspanya'ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 7 artarak 84 milyon dolara ulaştı. Mart ayında ise yüzde 42'lik artışla 28 milyon dolarlık ihracatımız var. 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde 25 üye firmamızın katılımıyla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke arasında yer alan Hollanda'ya ve çevre ülkelere bir dijital ticaret heyeti organize etmiştik. 2021'de de ana pazarlarımızda ve yeni pazarlarda dijital ticaret heyetleriyle aktif olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.