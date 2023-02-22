Hazırlık maçı: Aliağa Petkimspor: 84 - Çağdaş Bodrum Spor: 85

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra spor camiasından depremzedelere destek kampanyalarına bir yenisi Aliağa'dan eklendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bilet gelirleri depremzedelere ulaştırmak amacıyla yardım kampanyası kapsamında iki hazırlık maçı organize etti.

Önceki gün yaptığı açıklamayla Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor ile oynayacağı hazırlık maçlarının bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını duyuran Aliağa Petkimspor, destek kampanyasının ilk maçında Çağdaş Bodrum Spor ile karşılaştı.

“Acımız Bir, Kalplerimiz Bir” mottosuyla duyurulan hazırlık karşılaşması bugün Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşma öncesi depremde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da deprem bölgesine destek amacıyla düzenlenen karşılaşma için hazır bulundu. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Çağdaş Bodrum Spor, Aliağa Petkimspor'u 84-85'lik skorla mağlup etti.

Aliağa Petkimspor, ikinci hazırlık karşılaşmasını 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacak. Hazırlık maçlarının bilet gelirleri depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına aktarılacak.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık, Tolga Akkuşoğlu, Burak Durmuş

Aliağa Petkimspor: Dorukhan Engindeniz 4, Prewitt 10, Simmons 16, Ege Arar 6, Nusret Yıldırım 10, Phillip Booth 12, Yiğit Karalar, Meriç Kunker 21,Yavuz Gültekin 2, Ömercan Engin 3, Gökay Hacıoğlu

Başantrenör: Burak Gören

Çağdaş Bodrum Spor: Horace Spencer 6, Chistoopher Warren 25, Caner Ercan 2, Yiğitcan Turna 1, Mehmet Özdoğan 10, Hakan Yapar 17, Fatih Cantitiz 4, Erkan Veyseoğlu 3, Yiğit Baran Sarıkaya 2, Erdem İlter 7, Ege Havsa 2, Saddettin Donat 6

Başantrenör: Ender Arslan

1. periyot: 25-19 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 44-40 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 65-61 (Aliağa Petkimspor lehine)