Hazırlık maçında gol yağmuru: Göztepe: 5 - Altınordu: 4

Milli arada Göztepe ile Altınordu hazırlık maçında karşılaştı.
9 gole sahne olan müsabakayı Göztepe kazandı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Castro'nun pasında sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Berkan Emir'in şutunda top ağlarla buluştu.
38. dakikada Murat Uçar sağ kanattan, altıpas üzerinde Sefa Yılmaz'a çıkarttı. Sefa'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
40. dakikada Tayfur Bingöl'ün ortasında Jerome ceza sahası içinde topla buluştu, Jerome'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.
45. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Castro'nun sert şutunda Göztepe farkı ikiledi.
58. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Topun başına geçen Ghilas topu ağlara yolladı.
60. dakikada Muhammet Mert'in ara pasında savunma arkasına koşu yapan Enes Kubat'ın aşırtmasında Altınordu golü buldu.
67. dakikada Alican Özfesli'nin ara pasında Kerim Alıcı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Eren Bilen'in yanından filelerle buluştu.
81. dakikada Muhammed Mert, Kadu tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alican'ın şutunda karşılaşmaya denge geldi.
90. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Gouffran'ın sert şutunda top ağlarla buluştu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusoğlu, Fatih Söyler, Emir Eray Eyisoy
Göztepe: Eren Bilen, Tayfur, Kadu, Titi (Hüseyin dk. 67), Berkan, Castro (Serdar dk. 59), Axel (Zihni dk. 58), Halil, Gouffran, Ghilas (Yalçın dk. 74), Jerome
Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan Osmanoğlu (Mehmet Enes dk. 31), Recep, Yusuf (Ali Yaşar dk. 67), Murat (Atakan dk. 63), Okan (Alican dk. 46), Berkay (Deniz dk. 63) Muhammed Mert, Anıl Koç (Enes dk. 46), Sefa
Goller: Berkan (dk. 30), Jerome (dk. 40), Castro (dk. 45), Ghilas (dk. 58), Gouffran (dk. 90) (Göztepe), Sefa (dk. 38), Enes (dk. 60), Kerim (dk 67), Alican (dk. 81) (Altınordu)