HDP İzmir önünde evlat nöbetine, bir baba daha dahil oldu

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan baba, "Oğlum getirilene kadar burada nöbet tutacağım; asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

2015 yılında İzmir'de, küçük oğlunun düğününden sonra oğlu Mehmet Dülge'den (28) haber alamayan baba Yasür Dülge (50), evlat hasretiyle zor günler geçirdi. İddiaya göre evlat hasreti çeken baba Dülge, oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını ve PKK'nın elinde olduğunu yaklaşık 40 gün önce öğrendi. Yasür Dülge, oğlunu kandırdıklarını ve kaçırdıklarını ileri sürdüğü HDP'nin İzmir il binası önünde evlat nöbeti tutmaya başladı.

Aynı kaderi paylaştığı ve yaklaşık 8 aydır HDP İzmir il binası önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin ile birlikte evladını bekleyen baba Dülge, elinde fotoğrafıyla, oğluna dön çağrısı yaptı.

"Ömrüm yetene kadar da nöbetten vazgeçmeyeceğim"

Oğluna kavuşana kadar evlat nöbetinden vazgeçmeyeceğini belirten Yasür Dülge, "Benim evladım gittiğinde 23 yaşındaydı; şu anda 28 yaşında. 5 sene önce HDP ve elemanları tarafından kaçırıldığını öğrendik. Bunu öğrendikten sonra ben yaklaşık 40 gündür burada nöbet tutmaktayım. Ömrüm yetene kadar da nöbetten vazgeçmeyeceğim. Ta ki oğlum getirilene kadar" diye konuştu.

"O yol, yol değil. Devletimiz bizimdir"

Kandırılarak ve kaçırılarak dağa çıkarıldığını söylediği oğlu Mehmet'e dön çağrısı yapan baba Dülge, "Ben oğlumu görmek istiyorum artık" dedi. Dülge, "Kim aracı olmuş, kimler oğlumun aklına girmiş ve o yola çıkarmış, HDP ve onun elemanlarından kim benim oğlumu kandırmışsa onların hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. 5 sene önce küçük oğlumun düğünü oldu İzmir'de. Ben o günden sonra Mehmet'i göremedim; ortalıktan kayboldu. Ben oğlumu görmek istiyorum artık. O yol, yol değil. Devletimiz bizimdir, bize dönsün artık. Cezası varsa çekecek, yoksa zaten bir şey olmaz. Devletine güvensin; teslim olsun" açıklamasında bulundu.